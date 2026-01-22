México: Más petróleo mexicano a Cuba que a Venezuela

En un estudio basado en información de Coreydan, el brazo importador del gobierno cubano y de la base de datos de comercio exterior ImportKey, el especialista en energía Ramsés Pech señaló que más del 91% de las operaciones se concentraron entre junio y agosto, cuando se despacharon 54 embarques con 16,2 millones de barriles.

Las ventas de hidrocarburos a Cuba, que son objeto de fuertes cuestionamientos de parte de la oposición en el Congreso, representaron alrededor de US$400 millones, según un reporte del ente gubernamental Petróleos Mexicanos (Pemex) enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

"Estas operaciones funcionan como donaciones o suministros subsidiados", pues Gasolineras Bienestar, la firma gubernamental que las entrega y que depende de Pemex, "suele registrar pérdidas equivalentes al valor de los cargamentos enviados, lo que sugiere la ausencia de pagos en efectivo".

Para Cuba las entregas de crudo mexicano representan un verdadero "salvavidas", pues enfrenta una situación crítica en su sistema eléctrico por la escasez de diésel (gasóleo) y un déficit en la capacidad de generación y la incapacidad de concretar importaciones de carburantes, según Pech (ANSA).