México: masa colosal de sargazo amenaza al turismo

Mientras que el año pasado arribaron 599 toneladas, sobre todo a partir del verano (boreal), solo en enero pasado ya entraron a costas del estado de Quintana Roo, frontera con Belice, unas 78.000 toneladas, informaron las autoridades.

Mientras miles de viajeros comenzaron a reservar ya hoteles para pasar las vacaciones de Semana Santa en esta región, de la que obtiene México su mayor porción en la balanza turística, los prestadores de servicios y las autoridades comenzaron a analizar cómo lidiar con el tema, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza.

La masa enorme observada en el Atlántico Central Occidental pesaría unas 280.000 toneladas y se desplaza hacia el oeste, por lo que autoridades mexicanas de diversos niveles anticiparon que adoptarán medidas preventivas en el corredor turístico que va de Cancún a Playa del Carmen e incluye Tulum y la isla de Cozumel.

Desde hace tres semanas, propietarios de hoteles y restaurantes pidieron a la Marina colocar barreras en alta mar, mientras la Armada de México anunció que mantendrá operando 16 unidades de superficie, entre ellas un buque oceánico, 11 buques costeros y cuatro "sargaceras anfibias".

Asimismo, se colocarán 9.500 metros de barreras para contener esa gran masa de algas tóxicas que pueden provocar problemas de salud entre habitantes y turistas.

Para febrero se prevé que la cifra de sargazo aumente en la mayoría de las regiones de los litorales de Quintana Roo, manteniendo una tendencia de crecimiento iniciada desde noviembre pasado, pero para marzo y abril se cree que habrá "arribos masivos".

Este es el panorama que espera a los visitantes que asistan primero al Mundial de Fútbol, pues México albergará 13 partidos, 5 en la capital y 4 en cada una de las dos sedes restantes, la occidental ciudad de Guadalajara y la norteña de Monterrey.

Según las previsiones de la Marina mexicana, "el pico máximo de la temporada podría ser particularmente agresivo durante los meses de junio y julio", justo durante y después de la máxima fiesta del balompié internacional.

El Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida indicó que el sargazo en el Caribe tuvo "un crecimiento explosivo, al pasar de 0,45 millones de toneladas en diciembre de 2025 a 1,7 millones en enero pasado", una cifra histórica.

Hoteleros y legisladores estimaron que las medidas anunciadas por el gobierno y adoptadas el año pasado han sido "insuficientes" para contener la gigantesca cantidad de sargazo que se prevé llegue a los 400 kilómetros de costas de Quintana Roo.

"Lo que hemos visto hasta ahora son acciones aisladas, barreras insuficientes, recolección tardía y falta de coordinación efectiva" entre autoridades, dijo el diputado opositor Ernesto Sánchez, del Partido Acción Nacional (PAN, derecha).

Funcionarios de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo se reunieron con el embajador de Portugal Manuel Varvalho, y el director del Centro Internacional de Investigación del Atlántico Miguel Miranda, para "explorar oportunidades de cooperación" frente al desafío del crecimiento inusitado del sargazo. (ANSA).