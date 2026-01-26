México: matan a 11 personas durante un partido de fútbol

El ataque se registró cerca de las 17:20 horas (23:20 GMT) de ayer, en la comunidad "Campos de las Cabañas", en el barrio Loma de las Flores, generando una inmediata movilización de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia.

La municipalidad emitió un comunicado en el cual precisó que elementos de la policía local y del estado, así como de la Guardia Nacional y del Ejército se dieron cita en el lugar y desplegaron un operativo para localizar a los responsables, aunque hasta ahora no se reporta ningún arresto.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó el inicio de las investigaciones con el levantamiento de pruebas en la escena del crimen para el esclarecimiento de la masacre.

Reportes periodísticos y testimonios en el lugar revelaron que hombres armados arribaron en furgonetas e ingresaron a las instalaciones deportivas para disparar a las personas que presenciaban el partido.

Un día antes también se reportaron dos ataques simultáneos en las comunidades de Cuatro de Altamira y Uruétaro, sur de Salamanca, que dejaron cinco muertos y un desaparecido, los cuales fueron atribuidos a una célula del Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez, alias "El Marro", detenido en una prisión federal (ANSA)