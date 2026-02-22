México: matan en México a "El Mencho", el jefe del Cártel de Jalisco

La muerte de "El Mencho", uno de los más notorios "barones de la droga" de América Latina, desató una ola de violencia y caos en varias regiones del país.

El gobierno de Estados Unidos había establecido una recompensa de US$15 millones por información que condujera a la captura del líder narco, quien representaba un objetivo crítico tanto para la administración de Claudia Sheinbaum en México como para la Seguridad Nacional estadounidense.

Fuentes oficiales confirmaron que la operación fue realizada en coordinación con Washington, lo que subraya la importancia de la colaboración binacional en la lucha contra el narcotráfico.

Durante el operativo, el personal militar enfrentó un ataque directo por parte de miembros del CJNG.

De acuerdo con el ministerio de Defensa, el ejército respondió a la agresión, resultando en la muerte de cuatro miembros del cártel en el lugar y heridas graves de otros tres, quienes fallecieron durante el transporte aéreo a la Ciudad de México, entre ellos Oseguera.

El impacto de su muerte ha sido catalogado como comparable a los arrestos de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Chapo" Guzmán, líderes del ahora extinto cártel de Sinaloa. "El Mencho" había cultivado una reputación temida, sustentada por la brutalidad y el poder que ejercía a través de su organización.

La noticia fue recibida con entusiasmo en Washington.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, calificó la eliminación de "El Mencho" como un hito positivo para México y Estados Unidos, aunque expresó preocupación por el resurgimiento inmediato de la violencia en el país tras su muerte.

Las escenas de caos ya son evidentes, con bloqueos de carreteras y disturbios reportados en varios estados.

Aerolíneas estadounidenses como United y Delta cancelaron sus vuelos directos al aeropuerto de Puerto Vallarta, y Air Canada también suspendió operaciones en la región.

Ante esta situación, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, declaró la activación de una alerta roja y la creación de una fuerza de tarea de seguridad, instando a la población a permanecer en calma.

"Individuos aislados han incendiado y bloqueado las calles con vehículos para obstaculizar la acción de las autoridades", afirmó.

"He ordenado la convocatoria inmediata de un grupo de trabajo de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y la activación de la alerta roja para prevenir actos contra la población".

Mientras tanto, en el estado vecino de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha desplegado una operación de vigilancia para controlar los disturbios provocados por la eliminación de Oseguera. Además, en el puerto de Manzanillo, el más importante de México, se detuvieron las operaciones de la aduana como medida de precaución.

El gobierno de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Nuevo León a permanecer en sus hogares debido a las operaciones de seguridad en curso y las actividades criminales en aumento, reflejando la inestabilidad que persiste tras la muerte de uno de los líderes más infames del narcotráfico. (ANSA).