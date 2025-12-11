México.- México levantará un 'muro arancelario' con tarifas de hasta el 50% a importaciones de países como China

MADRID, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Senado mexicano ha aprobado la reforma de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie) para imponer aranceles de entre el 5% y el 50% a más de 1.400 productos procedentes de países asiáticos que no tienen un acuerdo comercial con México, como Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia o China, que ya ha advertido de que la medida perjudica considerablemente sus intereses.

El proyecto de ley, que fue aprobado con 76 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, permitirá la imposición de aranceles desde el 1 de enero de 2026 a 1.463 productos, incluyendo desde ropa hasta metales y componentes para automóviles.

Si bien la presidenta de México Claudia Sheinbaum ha negado rechazado cualquier conexión entre la reforma y la ofensiva proteccionista frente a China impulsada por Donald Trump, la medida coincide con los preparativos de las negociaciones para la revisión del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México estima que los nuevos aranceles generarán cerca de 52.000 millones de pesos (unos US$2.500 millones) en ingresos adicionales el próximo año.

En respuesta, el Ministerio de Comercio de China ha advertido este jueves de que, si bien la propuesta finalmente aprobada se ha ajustado parcialmente respecto del borrador inicial, con una reducción parcial de los aranceles sobre algunos componentes, productos industriales ligeros, y textiles, "en general, una vez implementadas, seguirán perjudicando considerablemente los intereses de los socios comerciales relevantes, incluida China".

En este sentido, un portavoz del Ministerio de Comercio de China ha recordado que el gigante asiático se ha opuesto sistemáticamente a cualquier tipo de aumento unilateral de aranceles, añadiendo que Pekín espera que "México corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible".

En cualquier caso, para salvaguardar los intereses de las industrias chinas pertinentes, ha recordado que el Ministerio de Comercio inició a finales de septiembre una investigación contra México sobre barreras comerciales y a la inversión, la cual se encuentra actualmente en curso.

Asimismo, en referencia a declaraciones de funcionarios mexicanos que relacionaban el aumento de aranceles con la próxima revisión del T-MEC, ha señalado que China celebra que los países resuelvan sus diferencias comerciales mediante acuerdos comerciales, pero ha subrayado que "ningún acuerdo debe condicionarse a afectar el desarrollo del comercio mundial ni perjudicar los intereses legítimos de China".

"China espera trabajar junto a México para fortalecer la comunicación y el diálogo en el campo económico y comercial, gestionar adecuadamente las diferencias, profundizar la cooperación pragmática y salvaguardar conjuntamente la situación general de las relaciones económicas y comerciales bilaterales", ha concluido.