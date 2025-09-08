México: México repatría desde Sudán del Sur a un ciudadano deportado "arbitrariamente" por EEUU

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de México ha repatriado desde Sudán del Sur a un ciudadano mexicano que había sido deportado desde Estados Unidos tras haber cumplido condena en este último país, al entender que se trató de un proceso de expulsión "arbitrario" y, por tanto, sin suficientes garantías. La Administración de Donald Trump ha firmado acuerdos con terceros países para agilizar la deportación de ciudadanos extranjeros, razón por la cual Jesús Muñoz Gutiérrez terminó en mayo en Sudán del Sur tras purgar una pena de 25 años de cárcel. Desde entonces, las autoridades mexicanas han mantenido contactos "al más alto nivel" para garantizar que estaba "a salvo y en buen estado de salud", ha explicado el Ministerio de Exteriores en un comunicado. El embajador mexicano en Etiopía se trasladó a la capital sursudanesa, Yuba, para supervisar personalmente una repatriación que se hizo efectiva el domingo, cuando Muñoz Gutiérrez aterrizó en Ciudad de México. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado a través del Ministerio que la protección consular de los ciudadanos mexicanos es "la más alta prioridad" de la política exterior, "sin importar su estatus migratorio y el lugar del mundo en el que se encuentren".