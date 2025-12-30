México.- MÓ Global Eyewear acelera su expansión internacional con su desembarco en Perú en 2026

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - MÓ Global Eyewear, compañía dedicada al sector óptico en España, donde opera bajo la marca Multiópticas, acelera su estrategia de expansión internacional con la apertura de su primera óptica en Perú en 2026, según informa en un comunicado. En concreto, esta apertura está prevista a lo largo del primer trimestre de 2026 y el nuevo espacio en Perú se suma a los dos puntos de venta internacionales que Mó cuenta ya en México. Esta expansión en Latinoamérica, dónde la compañía cuenta con un "ambicioso plan" para el que ya tienen conversaciones avanzadas que darán sus frutos en 2026, llega tras el anuncio de hace unos meses de una inyección de 45 millones de euros por parte de la junta de socios de la compañía. Para su llegada a Perú y el desarrollo de su presencia en el país durante los próximos años, han cerrado un acuerdo con Comercializadora de la Plata, un partner local que trabaja con marcas como Lacoste, Bimba y Lola o Tous. El primer paso de este proyecto tendrá lugar en marzo de 2026, con la apertura de una óptica en el centro comercial Jockey Plaza, en Lima, uno de los complejos comerciales más relevantes del país, que además concentra el mayor número de visitantes en Perú. "Esta apertura representa mucho más que una nueva ubicación: es fruto del trabajo conjunto, la visión a largo plazo y el compromiso de todos los que formamos MÓ Global Eyewear y refuerza nuestra imagen como referentes en el cuidado visual y auditivo, tanto dentro de España como en nuevos mercados internacionales", ha señalado el consejero delegado de MÓ Global Eyewear, Carlos Crespo.