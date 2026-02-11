México: Moderna fabricará vacunas en México

La vacuna creada contra el virus SARS-CoV-2 por Moderna, causante del Covid-19, "demostró alta eficacia para prevenir complicaciones graves" por lo que se ha convertido en "la principal proveedora del biológico para el sector salud", señaló la mandataria, y dijo que "por primera vez, su producto se aplica de manera masiva en territorio nacional". Durante una reunión en Palacio Nacional, donde despacha y vive la jefa de Estado, a la que asistieron el ministro de Salud David Kershenobich y los directivos de las empresas farmacéuticas y de Birmex, que es de propiedad gubernamental, dijo que como resultado de esta sociedad se producirán vacunas contra Covid-19. Además, habrá "proyectos de investigación conjuntos para elaborar otros biológicos que prevengan dengue e incluso cáncer, entre otros, en los cuales participarán "investigadores mexicanos, especialistas en biomedicina y de otras áreas científicas". (ANSA)