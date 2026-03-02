México: muchos veían al jefe narco "El Mencho" como un benefactor

La funeraria "La Paz", en la occidental ciudad de Guadalajara, donde su familia, amigos y seguidores le rindieron tributo póstumo, estuvo sitiada por elementos del Ejército y la Guardia Nacional, que revisaron todos los vehículos que ingresaban a la zona, cargados de coronas de flores, mientras helicópteros sobrevolaban el lugar para prevenir atentados.

El último homenaje al jefe criminal ratificó que, aunque la narrativa del gobierno lo dibujaba como un ser malvado y sanguinario, era considerado también una especie de "Robin Hood" moderno en sus principales baluartes.

De acuerdo con un estudio del Seminario Violencia y Paz, de El Colegio de México, que coordina el académico y activista Sergio Aguayo, la estructura de poder del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) descansaba en buena medida en su imagen de benefactor que dio lugar inclusive a un "culto a la personalidad" en su honor.

"No solo se cimentó sobre la violencia, sino también sobre una red de sobornos a policías, e incluso en apoyo social en algunos sectores de redes sociales", afirmó el especialista.

La "narconómina" hallada hace poco en una de las cabañas del CJNG en Tapalpa, un poblado turístico al sur del estado occidental de Jalisco, reveló que Oseguera sobornaba cuerpos policiales y destinaba fondos a cada uno de los miembros de la policía municipal e incluso de la Guardia Nacional en la zona.

Además, contaba con apoyo de expertos en comunicación digital que difundían en las redes "una narrativa de apoyo social" que lo colocaba como un hombre bueno y generoso y no un despiadado criminal, difundiendo sus actos filantrópicos a favor de la comunidad.

Entre los mensajes que el estudio cita y que destacaron en las redes sociales después de la muerte de El Mencho figuran algunos que parecen hablar de una especie de "santo".

"Un angelito más en el cielo" o "No te lo merecías", decía uno de los mensajes, que reflejaban "añoranza, religiosidad, duelo e identificación" con las causas del líder criminal.

"Hay segmentos sociales que toleran, justifican o normalizan narrativas favorables hacia actores criminales", indicó el estudio denominado "La caída de 'El Mencho'. Legitimidad y poder en el espacio digital", explicó Aguayo.

Ciertamente, el poder del CJNG es tal que no solo usó la fuerza como la salida de cientos de pistoleros y jefes de células para causar disturbios y realizar narcobloqueos en diversas zonas del país, sino también grupos de expertos en desinformación digital para difundir imágenes de caos como edificios y aviones en llamas.

El ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que existen "varias cuentas" señaladas por la dependencia como difusoras de desinformación relacionada con el operativo.

Expertos también hicieron notar que el propio cártel se encargó de diseminar una oleada de comentarios positivos y apologéticos donde aparecían emoticonos relacionados con duelo, narcocorridos y melodías populares que lo enaltecían y lo mostraban como un hombre de bien. (ANSA).