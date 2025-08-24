México: mueren al menos dos personas tras una intensa tormenta de ocho horas en Querétaro

MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han fallecido como consecuencia de una tormenta de gran intensidad que se ha prolongado durante cerca de ocho horas y que ha ocasionado además grandes estragos en viviendas, vehículos e infraestructuras públicas en varias calles de la zona norte de la ciudad mexicana de Querétaro, así como en los municipios colindantes de Corregidora y El Marqués, siendo la principal causa de las inundaciones vividas la saturación del sistema de alcantarillado.

Protección Civil ha confirmado la defunción de un hombre y una mujer, que se vieron arrastrados por una corriente de agua en la colonia Peñuelas y cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en Paseo Constitución y en la confluencia de Avenida Plateros con la misma vía, ha informado el diario mexicano 'La Jornada'.

Por el momento, ambos permanecen sin identificar. El secretario de Obras Públicas de Querétaro, Pío X Salgado Tovarfue, ha apuntado que la cantidad de precipitación alcanzó los 146 milímetros por segundo, "algo que nunca en (su) vida había visto", y que la tormenta se extendió entre las 18.00 horas del viernes hasta aproximadamente las 02.00 horas de la madrugada de este sábado.

Durante las últimas horas de la noche del viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado, tanto los servicios de emergencia como los vecinos participaron en las labores de búsqueda y rescate sobre el terreno, logrando rescatar a varias personas que estaba siendo arrastradas por el agua.

Entre las zonas más afectadas por las precipitaciones se encuentran, según el mismo medio, Cuernavaca, Emiliano Zapata y Jiutepec, llegando a alcanzar el agua en esta última una altura de 1,80 metros en la colonia de La Joya, lo que ha obligado a evacuar a varias familias.

Asimismo, desbordamientos como el del río San Miguel en Atizapán de Zaragoza, en el área metropolitana de Ciudad de México, han ocasionado afectaciones severas en calles, viviendas y cisternas en distintas colonias, en las que ya se están llevando a cabo labores de desinfección y limpieza a fin de evitar nuevos desbordamientos.

De hecho, uno de los elementos que más han favorecido estas inundaciones ha sido la acumulación de basura durante los últimos ocho meses --se han retirado más de 54.000 toneladas--, que ha generado obstrucciones en el 70% del sistema de drenaje de algunos de estos municipios, según datos de las autoridades locales recogidos por el mismo medio.