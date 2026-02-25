México: mueren dos niñas haitianas en refugio migratorio

La Casa Hogar "Patos", usada como un espacio de tránsito de migrantes por el organismo gubernamental Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), fue escenario de esta tragedia que conmovió a activistas y refugiados que convivían con las niñas y su madre, quien resultó seriamente afectada por la pérdida de sus hijas.

Dos personas encargadas del mantenimiento del centro de acogida, que no fueron hasta ahora identificadas, fueron detenidas para ser interrogadas sobre el caso y "fortalecer el curso de las investigaciones bajo criterios de objetividad, transparencia, legalidad y respeto al debido proceso", según informó un comunicado oficial.

La Fiscalía indicó que ofreció "acompañamiento integral a la familia de las víctimas" y el secretario de Gobierno del Estado, Jesús Romero, sostuvo que su prioridad es "la verdad, la justicia, la protección de la niñez y que si hubo omisiones, habrá consecuencias conforme a la ley".

Tras conocerse la noticia, Jesús Romero López, secretario de gobierno del estado, anunció la separación del cargo de Maribel Salinas, directora del DIF del estado.

En Oaxaca y otras ciudades del sureste de México, colindante con Guatemala, cada vez más migrantes haitianos buscan asilo por parte del gobierno. (ANSA)