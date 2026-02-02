México: Multan a Ticketmaster por alto precio en conciertos de grupo coreano

La compañía se aprovechó de verdadero furor que ha generado la presentación en mayo próximo en la capital mexicana de este exponente del denominado K-pop, que debutó en 2013 y ha devenido en un fenómeno global, al mezclar el pop, con el hip-hop y llamado R&B (Rhythm and Blues), al grado que la demanda superó 4 veces la oferta.

En total, se agotaron en pocos minutos hace unos días en la preventa 250.000 entradas para el estadio GNT ubicado al oriente de la capital con capacidad para 65.000 espectadores, parte de las cuales habrían sido acaparados por la mafia de la reventa, pero se estima que había al menos un millón de personas que querían adquirir un billete.

La frustración que ocasionó entre los fanáticos este tema se convirtió en una avalancha de quejas ante la PFC que también envió exhortos a empresas revendedoras de entradas de conciertos Viagogo, Stubhub y HelloTicket, con sede en Estados Unidos, Suiza y España, para que acaten la ley y "eviten prácticas desleales en contra de los consumidores".

Los boletos más más caros se cotizaron entre 13.330 pesos (unos 750 dólares, pero en la reventa alcanzaron hasta los 5.000 dólares), ante lo cual la propia presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta al primer ministro de Corea del Sur Kim Min-seok a fin de interceder para que la banda de K-pop ofrezca más conciertos en México. (ANSA).