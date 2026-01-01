México: Música electrónica en las calles por transición de año

El principal escenario del megaconcierto al aire libre se colocó en la icónica glorieta (rotonda) del Ángel de la Independencia, una majestuosa columna de mármol que es uno de los sitios más turísticos de la urbe.

Además de jóvenes, se reunieron familias completas de adolescentes y niños acompañados de sus padres, para disfrutar cada momento de lo que las autoridades bautizaron como la "Fiesta Electrónica más grande del mundo".

La fiesta estuvo animada por los disc jockeys mexicanos Ramiro Puente y Mariana BO, los franceses Jehnny Beth, que lidera la banda Savages y Kavinsky, la venezolana Arca, el estadounidense MGMT, el más aplaudido de la noche, y la artista franco-mexicana Vel, así como la banda 3BallMTY.

Fue una "propuesta sonora que cruza el post-punk, el industrial y el techno oscuro" e hizo bailar a miles al ritmo del "electropop y el synthwave", señaló el diario local Excélsior.

Alrededor del Ángel de la Independencia fueron colocadas pantallas gigantes que proyectaron imágenes góticas y generaron un ambiente muy cálido a pesar del intenso frío.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, subió al escenario para dar sus parabienes a los asistentes y proclamar a la capital mexicana como "la ciudad de las libertades" (ANSA).