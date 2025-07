México.- Natalia Lafourcade recibe el Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural 2025

HUESCA, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - La artista mexicana Natalia Lafourcade recibirá este verano el Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural 2025, que compartirá con la también mexicana Julieta Venegas. La cantautora mexicana, referente internacional en la defensa de los derechos humanos y la música, recibe este reconocimiento no solo por ser la artista latina con más Premios Grammy de la historia, sino también por su labor como Embajadora de la Música por la Paz. Nacida en Ciudad de México en 1984, ha tejido una carrera sólida desde la independencia artística y un discurso siempre sereno y poderoso, capaz de transformar la música popular mexicana en una herramienta de activismo cultural. De hecho, en 2017 fundó el proyecto 'Un canto por México', que reivindica el trabajo comunitario y las músicas de raíz, como el rescate del son jarocho en Veracruz. Lafourcade ha agradecido este premio: "La diversidad ha sido siempre una fuente de inspiración en mi camino y en la música. Creo en la belleza que nace cuando distintas raíces, lenguajes y culturas se encuentran y surgen nuevas formas de sentir". Además, lo comparte con su compatriota Julieta Venegas, un título que se entrega anualmente en el marco del festival y que no solo celebra la música, sino también su poder transformador. Además de recibir el premio, Lafourcade volverá a actuar en Pirineos Sur el sábado 12 de julio, doce años después de su primera visita; mientras que Julieta Venegas llegará el 25 de julio acompañada de Yerai Cortés. Será sobre el escenario, durante sus conciertos, cuando se les haga entrega de estos reconocimientos para poder hacer partícipe al público de este emocionante momento. Este jueves arranca la edición más femenina de Pirineos Sur. Este verano, el Anfiteatro Natural de Lanuza, en Sallent de Gállego, reunirá del 10 al 27 de julio a más de 26 artistas en 13 jornadas distintas. Además, esta XXXII edición, cuenta con el cartel con mayor presencia de mujeres en su historia, concretamente trece artistas de culturas, generaciones y géneros musicales diferentes, entre las que se encuentran las premiadas Natalia Lafourcade y Julieta Venegas. Pirineos Sur abrirá este jueves 10 con una de las bandas más reconocidas y exitosas de México y que ya demostró su magnífico directo en el festival allá por el año 2003: Los Tigres del Norte. Tras grabar más de 55 álbumes y vender más de 30 millones de copias, después de 14 años regresan a España con su inconfundible mezcla de corridos, cumbia y rancheras. Como antesala, la banda navarra Puro Relajo, referente en España de la música mexicana y la música popular de todos los tiempos, presentarán su espectáculo "Un brindis por la vida". Al día siguiente, el viernes 11, se estrenará en Lanuza Michael Kiwanuka. Con álbumes aclamados como 'Kiwanuka' o 'Love & Hate', y galardones como el Mercury Prize, su música es un viaje emocional que explora el amor, la identidad y la resiliencia. El pantano de Lanuza se llenará de esa atmósfera cálida y poderosa que solo un artista como él es capaz de aportar con las canciones de su más reciente trabajo: *Small changes*. Abrirá esa velada La Perra Blanco, una de las artistas más importantes del rock and roll patrio del momento. La jornada del sábado 12, será una de las noches más típicas de Pirineos Sur. Toquinho, referencia absoluta de la bossa nova, regresa a Lanuza para hacer un recorrido por las canciones que han marcado su camino de 60 años de éxitos. Acompañado por Camila Faustino, será, además, una noche para rendir homenaje a amigos, compositores y colaboradores que han contribuido en su carrera. También repetirá Natalia Lafourcade, que ya encandiló al público del festival en 2013. La mexicana es una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea. Cantante, compositora y productora ha sabido fusionar géneros como el folclore, el bolero, el rock y el pop para crear un sello único que traspasa fronteras. Desde su primer álbum homónimo en 2002 ha ganado múltiples premios Grammy y Latin Grammy y ha construido una carrera sólida, con éxitos como *Hasta la raíz* o *Un canto por México*. Su concierto, además, será uno de los momentos más emotivos de la edición, puesto que durante el concierto se llevará a cabo el acto de entrega del Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural 2025, que comparte este año con su compatriota Julieta Venegas. El domingo 13 Ara Malikian convertirá las estrellas del cielo que cubren el escenario natural en su propio pentagrama, listo para demostrar su dominio del violín y su pericia para mezclar música clásica, rock y jazz. Esa misma noche, la siempre inquieta Maika Makovski presentará su nuevo y aplaudido trabajo en formato acústico, *Búnker Rococó*. 20 años de carrera y ocho discos a cada cual mejor posicionada como una de las voces más importantes de la escena rock del momento. Las entradas, que están disponibles en la web del festival, también incluyen otros interesantes nombres para completar este cartel caleidoscópico: Manu Chao, Nathy Peluso, Residente, Michael Kiwanuka, Ben Harper & The Innocent Criminals, Viva Suecia, Amaia, Valeria Castro, Juanjo Bona, Delaporte, Quique González, Zaz, Yerai Cortés, Ultraligera, Laura Sam, Gale, Elena Rose o Camila Guevara.

LA NACION servicio-de-noticias