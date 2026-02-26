México: Niega gobierno hackeo de nómina de contribuyentes

El reporte de la "start up" (compañía de arranque en Internet) indicó que el ladrón digital también se apoderó de censos de votantes, carnets de empleados públicos y archivos de organismos públicos de varios estados.

El SAT sostuvo que, tras difundirse una supuesta filtración de datos derivada de un ciberataque, "analizó las bitácoras de operación y no identificó accesos ilegítimos ni comportamiento anómalo en la operación de dichos sistemas".

En un comunicado oficial, el organismo indicó que mantiene "un constante monitoreo" bajo estándares internacionales para "poder efectuar la temprana detección y correspondiente respuesta a incidentes de índole informática".

"Ante cualquier publicación que indique un supuesto incidente informático, el SAT despliega los protocolos correspondientes de monitoreo y, de ser el caso, de contención y mitigación de amenazas de ciberdelincuencia para salvaguardar la información de las y los contribuyentes", indicó.

La denuncia de la firma israelí expone que el usuario "burló la seguridad del chatbot de inteligencia artificial de Anthropic, Claude y comenzó an diciembre" pasado una serie de ataques contra agencias mexicanas durante cerca de un mes.

