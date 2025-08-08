México niega investigación o tener pruebas sobre lazos entre Maduro y Cártel de Sinaloa

(Añade contexto, citas, a partir de párrafo 2)

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ago (Reuters) - En México no hay ninguna investigación ni las autoridades tienen pruebas de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tenga vínculos con el Cártel de Sinaloa, dijo el viernes la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo el jueves que Washington aumentó a US$50 millones una recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, al que acusó de colaborar con grupos delictivos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

"Es la primera vez que oímos ese tema. No hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso", dijo la mandataria al ser preguntada, en su conferencia de prensa diaria, sobre los presuntos lazos del gobernante venezolano y la organización criminal mexicana.

"Como siempre decimos, si tienen alguna prueba que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con eso", agregó.

