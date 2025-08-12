México: Niña de 12 años asesinada en periferia de la capital

El caso ocurrió a unos días de que otro infante de cinco años sufriera la misma suerte en Los Reyes La Paz, otra zona dormitorio de la problemática zona metropolitana de la capital, tras ser secuestrado por prestamistas ilegales para exigir el pago de una deuda de apenas unos US$50.

El ministro de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que el caso se vincula con problemas de tráfico de drogas al menudeo, pues la pareja al parecer forma parte de una banda dedicada al trasiego de sustancias ilícitas.

El caso, en tanto, provocó una fuerte indignación en diversos sectores que exigen justicia y protección para grupos vulnerables, como los niños y adolescentes que se convirtieron en "carne de cañón" de las bandas del crimen organizado.

García Harfuch calificó de "lamentable" el homicidio de la niña, explicando que cuando irrumpieron los agresores en una vivienda de un barrio empobrecido en el gigantesco suburbio de Chalco, Estado de México, buscaban a la pareja de la madre, pero en la confusión dispararon contra la niña al ingresar en la casa esta madrugada.

La fiscalía del Estado de México anunció la apertura de una investigación para dar con los autores del homicidio. (ANSA).