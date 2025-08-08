México: niño asesinado por deuda de US$50

El insólito caso, que causó gran indignación en el país, ocurrió el pasado 28 de julio, en un barrio marginal en el municipio de La Paz, periferia oriente de la capital mexicana.

Las autoridades arrestaron a tres prestamistas involucrados en el caso después de que hallaron el cuerpo del infante en la casa de sus captores, a quienes la madre pidió una y otra vez que se lo entregaran y le advirtieron que solo lo devolverían hasta que recibiera el pago del dinero prestado.

El lunes pasado, la mujer acudió al ministerio público a denunciar el plagio y ese mismo día se movilizó la fuerza pública para buscar al pequeño, quien fue hallado sin vida dentro de la casa de los prestamistas, quienes dijeron que murió dos días después de su rapto.

Los detenidos, identificados como Carlos, Ana Lilia y Lilia, son familiares entre sí, aunque no se especificó su tipo de parentesco.

El incidente ocurre en el momento en que comienzan a surgir en numerosas localidades del país las bandas de prestamistas conocidos como "gota a gota", algunas formadas por colombianos emigrados a México y otros surgidos localmente y que son esquemas informales de fraude y extorsión que cobran intereses altísimos. (ANSA).