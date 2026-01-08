México: no a injerencia de EEUU, pero diálogo abierto con Trump

Durante la reunión a puerta cerrada, en el marco de la 37.ª Cumbre de Embajadores y Cónsules, la jefa del Ejecutivo calificó la relación con Donald Trump de "compleja", al tiempo que destacó los logros económicos y de inversión alcanzados en 2025.

Al finalizar el evento, Sheinbaum resumió el espíritu de la reunión en una publicación en redes sociales: "Conversamos con los embajadores, cónsules y el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el momento histórico que vivimos y los planes para 2026".

A pesar de las fricciones geopolíticas, el subsecretario Roberto Velasco aseguró que el gobierno continuará fortaleciendo la cooperación con Washington, manteniendo una postura clara y firme sobre la situación venezolana. (ANSA).