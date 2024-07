México no participó en la detención de líderes del cártel de Sinaloa en EEUU (gobierno)

Autoridades de México no participaron en la detención de Ismael "Mayo" Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, y de un hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, efectuada el jueves en Texas por autoridades estadounidenses, informó este viernes la secretaria de Seguridad mexicana.

"La pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer (jueves), la respuesta es no. El gobierno de México no participó en esta detención o entrega, esto no es así", dijo la secretaria Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Jla/db

AFP