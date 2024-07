México no participó en la detención de líderes del cártel de Sinaloa en EEUU

Autoridades de México no participaron en la detención de Ismael "Mayo" Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, y de un hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, efectuada el jueves en Texas por autoridades estadounidenses, informó este viernes la secretaria de Seguridad mexicana.

"La pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer (jueves), la respuesta es no. El gobierno de México no participó en esta detención o entrega, esto no es así", dijo la secretaria Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La funcionaria reconoció que hasta el momento el gobierno mexicano no conoce todos los detalles de la captura de estos capos del narcotráfico, anunciada la víspera por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y dijo que están a la espera de información de parte de Washington.

"Esperamos el comunicado oficial (...) si fue captura, si fue entrega, qué es lo que pasó. Eso es parte de lo que el gobierno de Estados Unidos tendrá que hablar", agregó Rodríguez.

Comentó, no obstante, que el Fiscal General de México, Alejandro Gertz, habló el jueves con su par estadounidense Merrick Garland.

"Entre ellos tuvieron una buena comunicación, entonces vamos a esperar qué cosa es el procedimiento siguiente (...), pero siempre hemos estado en colaboración con el gobierno de Estados Unidos", añadió la secretaria.

En uno de los golpes más duros contra el cártel de Sinaloa, Rodríguez detalló que la detención les fue informada el jueves a las 15h30 locales (21h30 GMT) por la embajada de Estados Unidos vía telefónica y que minutos más tarde les confirmó la identidad de los delincuentes.

Los dos líderes del cártel fueron detenidos cuando su avión privado aterrizó en Texas, en el lado estadounidense de la frontera con México, según medios estadounidenses que citan fuentes policiales.

Joaquín Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante "El Chapo", había convencido a Zambada, apodado "El Mayo", para que embarcara en un avión supuestamente con destino al sur de México, pero el aparato se dirigió hacia el norte y aterrizó en El Paso, en Estados Unidos, según Fox News.

El hijo de "El Chapo" atrajo a "El Mayo" al avión "con falsas excusas", según funcionarios estadounidenses citados por el New York Times.

Guzmán se entregó y "El Mayo" fue arrestado, agregó un periodista de Fox News en la red social X.

La justicia estadounidense los acusa por su presunto papel en la fabricación y el tráfico de fentanilo, un potente opiáceo sintético y "la amenaza de drogas más mortal que nuestro país haya afrontado jamás", precisó el ministro de Justicia.

Jla/val

AFP