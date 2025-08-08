LA NACION

México no tiene pruebas de nexos de Nicolás Maduro con el cártel de Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que su gobierno no tiene pruebas...

México no tiene pruebas de nexos de Nicolás Maduro con el cártel de Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que su gobierno no tiene pruebas de que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tenga nexos con el cártel de Sinaloa, como afirmó Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump aumentó el jueves a US$50 millones la recompensa por "información que conduzca al arresto" de Maduro, al que acusa de utilizar organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa "para introducir drogas letales y violencia" en Estados Unidos.

"Si tienen alguna prueba que la muestren, no tenemos ninguna prueba relacionada con eso", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa.

