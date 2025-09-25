México.- Normalistas estrellan un camión contra la verja de un campo militar en vísperas del aniversario del caso Iguala

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) - Manifestantes y estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, han estrellado este jueves un camión contra la verja de entrada de un campo militar ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez en vísperas del undécimo aniversario del caso Iguala. Un grupo de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 han protestado a las afueras del Campo Militar 1-A para pedir detalles sobre la investigación del caso, si bien la tensión ha ido escalando por momentos hasta que los manifestantes han derribado la puerta de las instalaciones con un camión al que posteriormente han tirado bengalas para incendiarlo. Los bomberos se han trasladado al lugar para apagar las llamas que se han originado dentro del camión, si bien no ha habido que lamentar heridos. El incidente se ha producido tras celebrarse un breve mítin a las puertas del complejo militar, según ha recogido 'El Universal'. Los estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 a las afueras de la ciudad de Iguala tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron al grupo criminal Guerrero Unidos por causas no esclarecidas todavía. Durante años, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto defendió que los estudiantes fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival, pero los normalistas denuncian que se trata de un crimen de Estado. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa ve imposible a estas alturas que los jóvenes puedan seguir con vida y el Gobierno mexicano los dio por muertos en agosto de 2022. Hasta el momento sólo se han identificado restos de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.