México: Nueve miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación son detenidos en distintos puntos de México

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas federales de México han detenido a nueve integrantes de la célula M4, vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación, a los que acusan de delitos como homicidio, secuestro y extorsión en varios municipios del país.

Las operaciones han contado con la participación conjunta del Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). En el municipio de Nicolás Romero, próximo a la capital mexicana, han capturado a seis supuestos narcotraficantes que fueron sorprendidos encañonando con un arma a un trabajador de la empresa pública de transporte, según informa el diario 'El Universal'.

Asimismo, gracias a la información recabada por las autoridades mexicanas han detenido a uno de los líderes de la célula, Erik N, a quien se le buscaba además por su participación en la extorsión al dueño de un negocio en la localidad mencionada.

Por otro lado, otras dos detenciones relacionadas con este grupo han tenido lugar en distintos puntos del país latinoamericano, ambos involucrados en asaltos que habrían resultado en el fallecimiento de personas.

Estas nuevas detenciones se producen en medio de la tensión generada entre Estados Unidos y México por la seguridad en territorio mexicano, que ha llevado a las autoridades estadounidenses a proponer el despliegue de sus tropas para atajar el problema de inseguridad, llegando a acusar al país vecino de no hacer lo suficiente para contener el tráfico de migrantes y de sustancias ilegales.