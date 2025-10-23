México objeta ataques de EEUU a lanchas en el Pacífico y aboga por el derecho internacional

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum condenó el jueves los ataques de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra lanchas que supuestamente transportaban droga en el océano Pacífico y planteó que hay leyes internacionales que establecen cómo operar en esos casos.

Sheinbaum reaccionó una vez más con cautela frente a las acciones del gobierno del presidente Donald Trump, con el que mantiene negociaciones para evitar la aplicación de fuertes aranceles a algunos productos mexicanos, y dijo al ser consultada sobre los ataques estadounidenses en el Pacífico que “obviamente no estamos de acuerdo”.

La declaración se dio un día después de que Washington confirmara un noveno ataque en el Pacífico contra una embarcación que presuntamente llevaba drogas y la muerte de tres personas que iban a bordo.

La acción se suma a otra que se ejecutó el martes, también en el Pacífico oriental, en el que murieron dos personas.

Los ataques fueron distintos a los siete previos que se realizaron en las últimas semanas en aguas del Caribe en los que han muerto al menos 37 personas y que han tensado aún más las tirantes relaciones entre la administración de Trump y los gobiernos de Venezuela y Colombia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana recordó que hay leyes internacionales que establecen cómo operar frente al presunto transporte ilegal de drogas y de armas en aguas internacionales. “Así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos”, agregó.

Sheinbaum se abstuvo de pronunciarse sobre el cruce de declaraciones que han mantenido en los últimos días el presidente colombiano Gustavo Petro y Trump y planteó que “cada quien tenemos nuestras formas de enfrentar, digamos, algún debate internacional o en la relación con Estados Unidos”.

Asimismo, la presidenta reiteró que mantiene un “diálogo franco” con Washington, pero “sin renunciar nunca a nuestros principios de soberanía, libre determinación y autodeterminación del pueblo de México”.

En las últimas semanas la mandataria izquierdista también se ha manejado con cuidado frente a las tensiones entre Washington y Caracas y ha rechazado el “intervencionismo”, lo que sus adversarios han utilizado para identificarla como cercana al gobierno de Nicolás Maduro.