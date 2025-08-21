México: Ofensiva oficial anticrimen parece funcionar

Por Marcos Romero La ofensiva anticrimen del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que lleva casi 11 meses en el poder, parece estar funcionando, al menos en el control del delito que más preocupa a la gente, el homicidio, pero aún hay grandes desafíos por delante.

Las muertes intencionales cayeron 16% entre enero y julio de este año respecto al mismo período de 2024, lo que ha sido objeto de cierto triunfalismo de las autoridades, aunque reconocen que delitos como la extorsión siguen su preocupante tendencia alcista.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó en su reporte más reciente que aunque hay mucho ruido mediático en torno a la violencia que se registra en los estados "calientes" del país, sobre todo Sinaloa, Michoacán, Tabasco y Guanajuato, los homicidios bajaron en ese período a un promedio de 70 por día, contra 83 en 2023 y 85 en 2022.

La mitad de este tipo de muertes se registra en siete estados: Guanajuato (centro, 1761), los norteños de Chihuahua (1069), Sinaloa (1063) y Baja California (1052), el Estado de México (centro-sur, 974) y los sureños de Guerrero (870) y Michoacán (820).

Otros delitos que también comenzaron a disminuir fueron el feminicidio y los robos totales, pero las extorsiones aumentaron 8% en el último año.

La oscura noche en la que México se introdujo desde fines de 2006 cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su cuestionada "guerra contra los cárteles" con apoyo de las Fuerzas Armadas, arroja hasta ahora más de 500.000 muertos y unos 127.000 desaparecidos.

La violencia sigue siendo un tema destacado en las portadas de los medios informativos, sobre todo porque las bandas criminales ahora usan armas más sofisticadas y mortales como las minas terrestres, los explosivos lanzados con drones y no cesan las masacres, hacen notar los especialistas.

El epicentro de la violencia se ubica en el norteño estado de Sinaloa, donde desde septiembre del año pasado se registra una "guerra a muerte" entre las dos grandes facciones del cártel del mismo nombre, a consecuencia de la entrega a la agencia antidrogas de Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada, el líder histórico de la banda.

Zambada fue llevado con engaños a un avión con matrícula falsa por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el máximo jefe de la organización, extraditado a Estados Unidos en enero de 2017 y condenado un año y medio más tarde a 10 cadenas perpetuas por tráfico de cocaína y entregado a la DEA el 25 de julio pasado.

Sinaloa se ha convertido ahora en el estado con más homicidios y actualmente la población se encuentra bajo fuego, con las actividades productivas semiparalizadas, incluidas la industria, el comercio y las escuelas.

Una de las claves del éxito de la estrategia anticrimen de la presidenta Sheinbaum es el ministro de Seguridad Omar García Harfuch, quien ya rindió buenos resultados cuando ocupaba el mismo cargo cuando la primera era jefa de gobierno de la capital.

Sheinbaum afirmó que la ofensiva se basada en cuatro puntos básicos: la atención a las causas que generan la inseguridad, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, con énfasis en el trabajo permanente de capacitación y la inteligencia e investigación.

"En particular hemos desarrollado una estrategia de atención casa por casa en las zonas de mayor incidencia delictiva", afirmó hace poco la mandataria.

