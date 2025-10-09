México: Oyarzabal: "La unión y el compromiso que ha habido en los últimos años tiene que continuar"

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El delantero internacional español Mikel Oyarzabal afirmó este jueves que "la unión y el compromiso" que han caracterizado a la selección en los últimos años "tiene que continuar", de cara a poder seguir acumulando éxitos en el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México en 2026.

"Esa unión, ese compromiso que ha habido estos últimos años cuando ha habido éxito aquí, creo que tiene que continuar, tiene que seguir en esa línea. Nosotros vamos a intentar hacerlo todo lo mejor posible, vamos a dar todo de nuestra parte siempre y ojalá en el verano siguiente podamos brindar todos juntos por un éxito colectivo que nosotros logremos en el fútbol", aseguró el jugador de la Real Sociedad en el acto de presentación del patrocinio de 'Ramón Bilbao' hasta 2027.

En el acto estuvieron presentes, además del futbolista vasco, el centrocampista del FC Barcelona Dani Olmo, el director técnico de Desarrollo y de la Selección Absoluta Masculina, Aitor Karanka, y el Director General Iberia de 'Ramón Bilbao', Carlos Gallego. "Me complace dar la bienvenida a la familia de Ramón Bilbao", comenzó Karanka. "Con más de 100 años de historia, seguís buscando esa innovación y esos caminos de futuro y esperamos que en ese futuro que buscáis, y que buscamos todos juntos, brindemos durante muchos años por muchos títulos", apuntó el directivo.

'Ramón Bilbao' será el vino oficial de 'La Roja' hasta 2027, algo que la marca considera "un privilegio". "Hoy celebramos que 'Ramón Bilbao' y la selección se unen en dos pasiones. Estamos juntando una manera de trabajar, de hacer y de promover cultura de España, y unos valores muy específicos. Para 'Ramón Bilbao' es una aventura nueva el ser patrocinadores como vino oficial de la selección española", remarcó el Director General Iberia de la marca.

Para este, 'Ramón Bilbao' es algo "más que un acuerdo", ya que "verdaderamente es un compromiso que comparte una serie de valores". "El ADN que tiene la selección española va muy vinculado al nuestro, que es la pasión, el liderazgo, la superación, la excelencia y el sentimiento. El vino y el fútbol son embajadores de la marca España en el exterior y traen tradición, pero también innovación, capacidad de emocionar, de unir y de hacernos sentir orgullosos de nuestro origen", subrayó Gallego.

El directivo de la empresa comentó que es una "apuesta a largo plazo" y con "retos por delante" tanto con la selección absoluta masculina como con la femenina. "Queremos sumarnos desde ya a participar con la selección en estos futuros éxitos", apuntó el representante de la marca, confiando en llegar a "nuevas audiencias" y generar "experiencias únicas entre el fútbol y el vino". "Es un momento único, histórico, ya que nunca habíamos llegado a tener este tipo de patrocinios", sentenció Gallego.

El mediapunta de la selección española y del FC Barcelona Dani Olmo, explicó que tanto el fútbol como el vino "son dos cosas que pueden generar unión y momentos únicos a compartir con familia, amigos y seres queridos".

"Te ayuda a generar esos momentos únicos que quedarán para siempre, como ocurrió en la pasada Eurocopa y seguro que pasarán en el siguiente Mundial", expuso.

Preguntados sobre su forma de celebrar los goles, el catalán contó que "en el campo, el gol individual no deja de ser un éxito colectivo".

"Luego está claro que lo celebro con la familia, los amigos, con mi pareja. Son personas que están ahí siempre y todos los éxitos que conseguimos van por ellos", añadió.

Por último, Mikel Oyarzabal argumentó que el momento del gol y de la victoria son "muy especiales".

"Además, desde que he sido padre, esa sensación es única y no se puede contar. Cuando tienes un 'peque', el poder celebrar y que puedan disfrutar de todo eso junto a ti, más allá de compañeros y amigos, son momentos muy bonitos", confesó.