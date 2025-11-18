México.- Pablo Armesto intensifica su agenda con presencia en Abu Dabi, Miami y una instalación de gran formato en México

OVIEDO, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El artista asturiano Pablo Armesto intensifica su trayectoria internacional con una agenda expositiva en Oriente Medio, Estados Unidos y América Latina. Tras su participación en ediciones anteriores, Armesto regresa este año a la feria de arte de Abu Dabi, esta vez representado por su galería de Chicago, Hilton Contemporary.

Paralelamente, se encuentra ultimando los preparativos de su próxima exposición individual en Ciudad de México, donde presentará 'Liminal', una instalación de sitio específico creada para el patio del Centro Cultural de España en Ciudad de México.

La obra, una escultura de aproximadamente nueve por cuatro metros, está comisariada por Alesha Mercado y se inaugurará el 26 de noviembre, coincidiendo con la Noche de los Museos, uno de los eventos culturales más relevantes de la capital mexicana, según información del artista recogida por Europa Press.

El calendario de Armesto se completa con su participación en la feria de arte de Miami, a la que acude representado por su galería de Mónaco, 'Maison d'Art', reafirmando su presencia en el mercado norteamericano. Además, el artista prepara una nueva exposición individual para febrero, en paralelo a la feria MACO, de la mano de su galería mexicana Proyecto H.

Con estas iniciativas, Pablo Armesto amplía su alcance internacional, con una obra que destaca por su aproximación a la luz, la geometría y la relación entre tecnología y naturaleza.