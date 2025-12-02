México.- Paneque afirma que Illa "ya ha modificado su agenda" para seguir desde México el brote de PPA
BARCELONA, 2 dic. 2025 (Europa Press) -
La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha afirmado este martes que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "ya ha modificado su agenda" para seguir desde México, donde se encuentra de viaje oficial, el brote de peste porcina africana (PPA).
En rueda de prensa posterior al Consell Executiu ha dicho que Illa ha estado conectado para poder presidir "todas, absolutamente todas las reuniones que ha habido respecto a esta crisis".
También ha destacado que ha sido el propio Illa quien ha pedido comparecer en el Parlament y que ahora le pertoca a la Mesa valorar en qué fecha se producirá esta comparecencia.
Ha insistido en que Illa "desde el primer momento" ha liderado y coordinado la respuesta ante el brote de PPA, junto con el conseller de agricultura, Òscar Ordeig, y la consellera de Interior, Núria Parlon.
Ha recalcado que, en este momento, el principal objetivo es la "contención de este brote en el área de seis kilómetros" por tal de que no se extienda y afecte a las granjas.
"Pensamos que el Govern no solo está haciendo lo que tiene que hacer, sino que en solo cuatro días se han movilizado los recursos humanos y todo lo que ha sido necesario sin ningún precedente en el pasado", ha añadido.
EXPORTACIONES
Sobre las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha considerado una buena noticia que China mantenga el mercado de porcino abierto, exceptuando la provincia de Barcelona, ha dicho que "que se puedan regionalizar las exportaciones es una buena noticia".
Asimismo, ha recordado que en el mercado europeo las exportaciones siguen permitidas, pero que la regionalización es, a su parecer, positiva porque "libera a aquellas demarcaciones que no tengan el brote".
En referencia al sector porcino ha afirmado que "se articularán todos los mecanismos que sean necesarios por tal de, en su momento, compensar los efectos que pueda haber a futuro, económicos y de todo tipo".
