México: Pangea impulsa su expansión internacional con la inauguración de su primera 'flagship store' en México

México. Pangea impulsa su expansión internacional con la inauguración de su primera *flagship store*
MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -
Pangea The Travel Store ha anunciado la apertura de su primera 'flagship store' en México, concretamente, en Polanco (Ciudad de México), según un comunicado de este lunes. Así, el pasado 11 de septiembre tuvo lugar el evento de inauguración de la tienda, una cita que reunió a más de 150 asistentes, además de contar con la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora. La elección de México como primer destino de expansión internacional responde a la afinidad cultural, el idioma compartido y el gran potencial del mercado turístico local. Además, el país se convierte en puerta de entrada estratégica para el desarrollo de Pangea en Latinoamérica, tal y como ha destacado la compañía. Con la apertura de esta nueva tienda, la firma cuenta ya con dos 'travel store' en Ciudad de México --una en Polanco y otra en la zona de Universidad--, que se suman a las más de 20 tiendas que la marca tiene en España.
