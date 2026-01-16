México pide esclarecer muerte de un connacional bajo custodia del ICE en EEUU

La cancillería de México pidió este jueves esclarecer las circunstancias en las que murió uno de sus nacionales que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos en el estado de Georgia.

El consulado de México en Atlanta pidió "que se esclarezcan las circunstancias del hecho" y dijo que "colabora en las gestiones necesarias para que la investigación se realice de manera pronta y transparente", agregó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La muerte, según el gobierno mexicano, habría ocurrido el miércoles. De momento, no hay comentarios oficiales de las autoridades estadounidenses.

La cancillería mexicana no detalló el nombre de la víctima, pero aseguró que el consulado "estableció contacto inmediato" con sus familiares.

Según datos oficiales publicados por ICE, en 2026 al menos otras cuatro personas han muerto en centros de detención de migrantes.

El año 2025 fue el más mortal para los detenidos por el ICE en dos décadas: al menos 30 personas murieron mientras se encontraban retenidas en centros de detención de inmigrantes, el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de la agencia.

Los operativos de ICE durante el gobierno del presidente Donald Trump han estado en el foco de atención desde la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, a manos de un agente en Mineápolis el 7 de enero.

Esta ciudad del norteño estado de Minnesota es escenario de protestas contra la agencia migratoria desde la semana pasada tras la muerte de la mujer.

La molestia de la población aumentó este miércoles cuando un agente de ICE hirió de bala a un venezolano, quien fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, según autoridades locales.

El presidente Donald Trump ha impulsado deportaciones masivas de personas indocumentadas y este jueves amenazó con desplegar militares en Mineápolis tras las protestas.