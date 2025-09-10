LA NACION

México plantea arancel de 50% a autos chinos en medio de presiones de EEUU

El gobierno de México propuso elevar los aranceles a los autos chinos a 50% desde un rango actual de

Guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China
México plantea arancel de 50% a autos chinos en medio de presiones de EEUUGetty Images

El gobierno de México propuso elevar los aranceles a los autos chinos a 50% desde un rango actual de 15% y 20%, en medio de presiones de Estados Unidos, según un proyecto de ley enviado al Congreso y conocido este miércoles.

La secretaría de Economía divulgó la iniciativa que apunta a países con los que no hay acuerdos comerciales y cuyo fin es proteger a 19 sectores industriales estratégicos de México.

De ser aprobado el proyecto, los autos ligeros tendrán un arancel de 50%, y las autopartes, de 10% a 50%, contra un 0 a 35% actuales.

Otro sector afectado sería el textil, al que se aplicarían tasas de 10% a 50%, contra 10% a 35% actuales, lo que impactará a las grandes firmas chinas que comercializan en sitios web.

Esta iniciativa se conoce luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum recibiera hace una semana en visita oficial al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, con quien conversó sobre asuntos de seguridad, combate al narcotráfico y comercio.

En medio de las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump de que sus socios comerciales eleven los aranceles a China, la mandataria mexicana ya había adelantado nuevas tasas a países con los que no hay acuerdos comerciales.

La reformas sobre los aranceles buscan "proteger a la industria nacional en sectores estratégicos, sustituir importaciones de Asia por producción nacional" y "mejorar la balanza comercial de México", detalla el proyecto difundido por la secretaría de Economía.

El gobierno de izquierda de Sheinbaum cuenta con una amplia mayoría en Congreso bicameral para aprobar la propuesta.

