México: poco a poco deja de ser paraíso autos chinos

Aunque los automóviles de fabricación china son cada vez más comunes en calles de zonas urbanas y en las principales rutas rápidas que las comunican con el resto del país, desplazando a tradicionales vehículos de marcas populares como la estadounidense Ford, la alemana Volkswagen o la japonesa Nissan, las cosas empiezan a cambiar.

En el caso de las agencias automotrices, que de pronto comenzaron a multiplicarse en especial en la capital mexicana y en las principales ciudades del país como la norteña de Monterrey y la occidental de Guadalajara, están comenzando a cerrar a un ritmo constante.

México se convirtió en líder mundial de importación de autos fabricados en China, superando a Rusia, en el primer trimestre de 2024. Un informe de la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China (CPCA) indicó que en este período se adquirieron en el país 138.600 vehículos.

Ahora, sin embargo, el "boom" de agencias de vehículos ligeros chinos parece haber terminado, con el inicio de cierre de muchos puntos de venta de autos chinos.

El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, indicó que el cierre no se debe al impacto de aranceles sino a "la creciente competencia" del mercado mexicano.

Hasta marzo de 2025, la AMDA había registrado 634 agencias chinas, pero la cifra rebasó las 700 unos meses después.

"En los últimos cinco años vimos la llegada al país de todas las marcas" de esa nación asiática, entre las que sobresalen BYD, JAC y GAC", dijo Jorge Guajardo, exembajador de México en China, socio de la consultora DG Group, quien señaló que la presencia creciente de autos chinos en México "es terrible porque no traen componentes mexicanos".

Sin embargo, el período de auge terminó hace poco, luego de que a fines del año pasado México, siguiendo el ejemplo de países como Brasil, Rusia y Tailandia, anunciara que a partir de 2026 aplicaría impuestos aduaneros de hasta 50% a esos vehículos y a numerosos productos para evitar la competencia desleal con los fabricados en el país.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre enero y abril de 2025 se vendieron 473.323 vehículos ligeros nuevos en México, de los cuales 90.227, es decir, 19,1%, provenían de China, la proporción más alta de todos los países que exportan autos a México o los producen aquí, seguida por Estados Unidos, con 8,8%.

Eduardo Solís, expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, sin embargo, considera que imponer nuevos aranceles contra los autos chinos es "contraproducente" por "la incertidumbre" que generan los aranceles aplicados también por el gobierno de Donald Trump.

Aun así, hay dos o tres nuevas marcas chinas que se espera lleguen al país con vehículos de alta gama y todavía se prevé que, junto con el cierre de algunas agencias, abran algunas más en zonas urbanas del país, según AMDA.

Los aranceles a productos asiáticos se van a reflejar también, según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, en aumentos de precios a otros artículos (ANSA).