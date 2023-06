México pone final fulgurante a gimnasia artística en Centroamericanos, con 3 oros

San salvador (ap) — méxico tuvo una noche de fulgor en el cierre del programa de la gimnasia artística en los juegos centroamericanos y del caribe, con tres preseas de oro. y una de ellas fue para alexa moreno, quien protagonizó su momento más destacado de las justas de las que se despide.

Isaac Núñez se llevó la final de las barras paralelas, antes de que Paulina Campos triunfara en la viga de equilibrio. Para finalizar la velada en el Polideportivo de Ciudad Merliot, Moreno triunfó en piso.

Con ello, la gimnasia mexicana sacó un botín total de ocho preseas doradas de San Salvador. Su perseguidora más cercana fue Cuba, con dos oros, incluido el que conquistó Diorges Escobar el miércoles con una rutina espectacular en la barra horizontal.

El clímax de la velada en el Polideportivo de Ciudad Merliot llegó con la actuación de Moreno en piso. Bronce en el Mundial de 2019, la gimnasta de la ciudad fronteriza de Mexicali no tuvo prácticamente actividad en 2022, ante una serie de lesiones en hombros, pies y rodillas.

Pese a que había conseguido ya dos oros en San Salvador, Moreno no había lucido la solvencia de antaño. En el all-around por equipos sufrió una caída aparatosa en las barras asimétricas, que sin embargo no bastó para bajar a México del escalón más alto del podio. En el salto, su prueba predilecta, confesó que no había tenido su mejor ejecución.

El miércoles en la viga de equilibrio, tejía una rutina sobresaliente, pero no pudo conservar la vertical en la salida y cayó de espaldas. Debió conformarse con el bronce, mientras que su compatriota Campos se llevó el oro.

“Ha sido difícil romper con los efectos de toda la inactividad, pero creo que fui mejorando y me da mucho gusto marcharme así de los Centroamericanos”, dijo Moreno. “Desde que decidí volver al comienzo del año he dicho que mi meta es disputar el Mundial (de este año en Amberes). Después de eso vamos a ver para qué estamos”.

La prueba de piso marcó una despedida digna de las justas regionales para la veterana de 28 años, quien había obtenido un oro en Mayagüez 2010 y uno en Veracruz 2014.

Campos, de 23 años, pinta ahora como la gimnasta que está llegando al momento cumbre de su carrera y que promete claramente más éxitos. La joven del estado central de San Luis Potosí consiguió también tres oros: el de la jornada en la viga de equilibrio, sumados a los de la competición por equipos y barras asimétricas.

“Mejor entrevístenla a ella, ganó el oro y tiene todo el futuro”, rogó Moreno a la prensa.

El deseo se concedió, pero Campos sólo tuvo palabras de elogio para Moreno.

“Ella es la líder de todas nosotras. Yo sólo estoy muy contenta por haber conseguido estas medallas, y tengo también todas las ganas de hacer un buen papel en el mundial y en lo que venga”, indicó.

La plata en la viga de equilibrio fue para Karla Navas, la panameña que emocionó esta semana con la conquista del all-around individual.

Núñez fue el integrante más destacado del conjunto masculino. Se lleva tres oros de San Salvador: el obtenido en la jornada, además del título por equipos y el de caballo con arzones. Marginado de los Olímpicos de hace un par de años en Tokio por las lesiones, el joven originario de la ciudad noroccidental de Ensenada busca una revancha que sólo se concretará con un boleto a París.

“Después de todos los problemas que he tenido esto reencamina mi carrera”, indicó. “Estamos listos para destacar en los compromisos que tenemos este año”.

AP