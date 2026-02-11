México prepara segundo envío de ayuda humanitaria a Cuba para próximos días

CIUDAD DE MÉXICO, 11 feb (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el miércoles que su país hará un segundo envío de ayuda humanitaria a Cuba en los próximos días, en medio de una grave escasez de combustible que ha dejado a la isla con apagones constantes y suspensión de vuelos.

El fin de semana, dos buques con más de 800 toneladas de víveres partieron de México a Cuba, mientras el país norteamericano continúa evaluando cómo enviar combustible a Cuba para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de la isla, sin provocar represalias por parte de Washington, que ha amenazado con aplicar aranceles a quienes le suministren petróleo.

"Llega mañana (la ayuda humanitaria enviada el fin semana). Se regresa el barco y se va a hacer un segundo envío", dijo Sheinbaum el miércoles en su rueda de prensa matutina.

La mandataria agregó que hay grupos de la sociedad civil que están organizándose para recolectar ayuda y enviarla a Cuba.

