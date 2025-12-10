México.- Presidente de 'Canarias, 1500 Km de costa' subraya la necesidad de una norma para reducir los ahogamientos en el mundo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El experto divulgador internacional y presidente de la Asociación 'Canarias, 1500 Km de costa', el periodista Sebastián Quintana, ha viajado hasta Puerto Vallarta, en México, donde ha participado en el I Congreso Internacional de Seguridad, Emergencias y Actividades Acuáticas en México (CISEAAM 2025), celebrado entre los días 5 y 7 de diciembre. Durante su intervención resaltó la necesidad de que se articule una norma para reducir los ahogamientos en el mundo.

A través de la ponencia titulada "El ahogamiento, la muerte silenciada en el mundo", indicó la necesidad de implementar medidas de prevención y articular una normativa institucional para reducir los ahogamientos en todo el planeta.

Añadió que, a pesar de ser la tercera causa de muerte no intencional en el mundo, "esta sigue siendo la muerte silenciada", según ha informado la asociación en nota de prensa.

El congreso, bajo el título "México como primera potencia mundial del turismo" y la relevancia de Puerto Vallarta, por ser uno de los destinos turísticos más importantes de Latinoamérica, con un crecimiento importante de turistas y que alberga el mayor parque acuático del continente, sirvió de contexto para la exposición de Quintana, que incidió en la necesidad de formar e informar al sector turístico sobre las medidas mínimas de prevención en playas y piscinas.

En este sentido, se refirió al suceso de una niña que perdió la vida recientemente en un parque acuático de Gran Canaria, así como el accidente de otra pequeña que resultó grave en el mismo lugar, insistiendo en la "importancia de prestar especial" atención a los menores de edad, que son los "más vulnerables en estos espacios".

Quintana aseguró que para los niños, la "gran trampa mortal no son las playas sino las piscinas".

Por otro lado, también expuso las circunstancias más comunes que ponen en peligro la integridad física de las personas en espacios acuáticos, sobre todo, de los más pequeños. En concreto, se refirió al 'síndrome del ahogado invisible', término que ha acuñado él mismo, donde mostró imágenes reales de episodios de ahogamiento, significando que "saber leer el lenguaje corporal es fundamental".

En relación con ello, instó a los más de 300 participantes (profesionales sanitarios, de la seguridad acuática y agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Protección Civil de seis países) a priorizar la capacidad de observación como principal cualidad, explicando que "quien se ahoga no va a gritar, no va a poder pedir socorro; es clave observar los movimientos de una persona que se está ahogando".

También se refirió al peligro del héroe equivocado, es decir, seres humanos que se lanzan de forma reactiva al agua para salvar a una víctima y, al no conocer los protocolos de rescate, "terminan provocando la muerte de ambos".

Así apuntó, además, a la "dificultad" para que las campañas de sensibilización, que "prácticamente no existen en el mundo, tengan éxito", considerando que el "gran hándicap es que el ahogamiento no genera escenario" (ruido, humo, gritos) a diferencia de un accidente de tráfico o un incendio, que "sí lo hacen, permitiendo la difusión de imágenes que provocan un mayor impacto y concienciación" en la ciudadanía. "Un ahogado no rompe nada; quien se ahoga se va a ir en silencio al fondo", matizó.

Por último, Quintana se refirió a las iniciativas, estrategias y acciones divulgativas que se están realizando desde Canarias, dirigidas a generar cultura de la seguridad acuática, convirtiendo a la comunidad en "un auténtico laboratorio" en materia de prevención a nivel nacional e internacional.

Par Quintana, México ha marcado un "hito histórico" organizando y celebrando este congreso, el primero de esta dimensión, y destacó la "excelente" organización del evento y el "alto nivel" de las ponencias y talleres prácticos en piscinas y playas.

En el foro también participaron Samuel Hernández (GEDISA), presidente del comité organizador, y el también miembro de este equipo, Santiago Cervantes López (Presidente de GEDISA). Además de otros referentes mundiales en la investigación del ahogamiento como David Szpilman (Brasil, SOBRASA), José Palacios (España, GIAPS) y la Dra. María del Castillo (España).