México.- Presidente DOP Jabugo destaca que "se ha logrado aminorar los efectos" de casos de peste porcina de Cataluña

JABUGO (HUELVA), 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de la DOP Jabugo, Guillermo García-Palacios, ha señalado este martes que aunque los casos detectados de peste porcina en Cataluña, "lógicamente afectan al sector", ya que México y Japón mantienen cerradas sus fronteras, "se ha logrado aminorar sus efectos". A pregunta de los medios de comunicación durante el acto de Precampanadas Ibéricas en Jabugo, García-Palacios ha señalado que los casos de peste en Cataluña "lógicamente" han afectado al sector, "sobre todo porque hay dos países, México y Japón, que mantiene cerradas sus fronteras", pero "aún así se han aminorado los efectos". "Es verdad que las gestiones que han hecho las administraciones parece que han servido para aminorar riesgos y esperemos que así sea y que estos países vean que esto es un tema muy puntual y muy concreto y espero que levanten próximamente las fronteras", ha apuntado. Además, ha señalado que no tienen un cálculo de pérdidas por esta crisis, ya que estos países son "más exportadores de carne", pero ha incidido en que "al final cuando afecta al sector en una parte, afecta al conjunto". Así, ha manifestado que espera que "se solucione lo antes posible", ya que "han sido muy pocos animales y concentrados en un sitio muy concreto", por lo que ha pedido que "reine la cordura", porque "un sector como el ibérico y el cárnico y un país que es el segundo o tercer país con más producción del mundo, por un tema tan puntual no debería verse afectado". CONTENCIOSO POR DOP GUIJUELO Por otro lado, preguntado por el recurso contencioso interpuesto por las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de Jabugo y Los Pedroches contra el cambio en la normativa de la DOP Guijuelo que permite certificar jamones y paletas de cerdos con solo un 50% de raza ibérica, García-Palacios ha indicado que "sigue ahí, porque el Ministerio de Agricultura aún no lo ha resuelto". En este sentido, el presidente de la DOP ha asegurado que con esta acción lo que se pretende es "defender los intereses del sector". "No tenemos más remedio que hacerlo, ya que tenemos que defender esos intereses", ha incidido. "El sector del ibérico vive un momento álgido creo que todo lo que sea remover en aguas movedizas en un momento como este no beneficia a nadie, por tanto yo creo que todo se debería de haber quedado como estaba pero bueno, al final no depende de nosotros, tenemos que actuar y dirigir para que ganaderos industriales, como digo, vean rentabilizados sus explotaciones y sus industrias", ha señalado.