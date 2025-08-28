México prevé autorizar más frigoríficos brasileños para realizar envíos de carne, según un responsable

Por Kylie Madry

CIUDAD DE MÉXICO, 28 ago (Reuters) - Las autoridades mexicanas iniciarán el próximo mes auditorías a 14 frigoríficos brasileños para autorizarlos a exportar carne a México, dijo a Reuters Luis Rua, secretario de Comercio del Ministerio de Agricultura de Brasil.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

México superó en agosto a Estados Unidos como segundo comprador de carne de vacuno brasileña, al entrar en vigor los aranceles estadounidenses sobre los productos del país sudamericano. Brasil es el primer exportador mundial de carne de vacuno.

CITA CLAVE

"Habrá una auditoría en septiembre, la agencia sanitaria de México irá a Brasil y esperemos que pronto estas 14 (plantas empacadoras de carne) sean aprobadas", dijo Rua a Reuters al margen de un evento en Ciudad de México.

CONTEXTO

La noticia fue dada a conocer por el medio brasileño Estadão. Según el artículo, las plantas pertenecen a grandes empacadoras de carne como Marfrig, JBS y BRF.

Los analistas afirman que los aranceles estadounidenses van a remodelar el comercio de carne de vacuno y especulan con la posibilidad de que la carne se envíe a través de México u otros países antes de acabar en Estados Unidos.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, dijo a Reuters que "no era el plan" que el aumento de los envíos de carne de vacuno de Brasil llegara a Estados Unidos.

CIFRAS

La aprobación de las plantas se sumaría a las 35 ya autorizadas para exportar a México, explicó Rua.

RESPUESTA

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, que opera la agencia sanitaria, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. (Información de Kylie Madry; edición de Rashmi Aich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)