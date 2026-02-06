México prevé enviar ayuda humanitaria a Cuba antes del martes; continúa "trabajos diplomáticos" para reenviar crudo

CIUDAD DE MÉXICO, 6 feb (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el viernes que su gobierno enviará un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el lunes de la próxima semana y agregó que realiza "trabajos diplomáticos" para poder reanudar el suministro de crudo a la isla caribeña.

En la víspera, Reuters publicó un reporte citando a fuentes gubernamentales quienes aseguraron que funcionarios mexicanos se estaban reuniendo con sus contrapartes estadounidenses para buscar la forma de reiniciar los envíos de crudo y derivados hacia Cuba, que sufre de escasez de energía y apagones generalizados, sin ser afectado por represalias.

"Estamos pensando enviar esta ayuda si no este fin de semana, el lunes a más tardar", dijo Sheinbaum el viernes durante su rueda de prensa diaria. "Y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido", agregó.

"(Estamos) en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo", dijo, sin dar mayores detalles.

Tras el bloqueo estadounidense a los petroleros venezolanos en diciembre y la dramática captura del presidente Nicolás Maduro a principios de enero, cesaron los envíos de petróleo venezolano a Cuba. Esto dejó a México como el mayor proveedor de Cuba.

Sin embargo, a mediados de enero, el gobierno mexicano detuvo los envíos de petróleo crudo y productos refinados en medio de la presión de la administración de Donald Trump, que posteriormente amenazó con imponer aranceles a los países que suministran petróleo a la isla de gobierno comunista, justificando que Cuba representa una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos, una afirmación que La Habana niega.

El gobierno cubano anunció el jueves que implementará un plan de contingencia la próxima semana para enfrentar la "aguda escasez de combustible". La isla más grande del Caribe necesita importar combustible para cubrir dos tercios de sus necesidades energéticas, y en los últimos días se han registrado cortes de electricidad y largas colas en las gasolineras.

Esta semana, el Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió que Cuba corre el riesgo de un "colapso" humanitario si no recibe petróleo para satisfacer sus necesidades.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández y Diego Oré)