México prevé menor déficit presupuestario en 2026 por repunte del crecimiento, pese a incertidumbre

CIUDAD DE MÉXICO, 8 sep (Reuters) - México espera que su déficit presupuestario se reduzca ligeramente en 2026 al 4,10%, ya que se prevé un aumento del crecimiento del PBI, dijo la Secretaría de Hacienda durante la presentación del presupuesto del Gobierno.

El Gobierno de México ha estado bajo presión para reducir el déficit, que ahora prevé que cerrará 2025 en el 4,32%, al tiempo que mantiene su promesa de impulsar los programas sociales y apuntalar las finanzas de la altamente endeudada petrolera estatal Pemex.

"Si bien el entorno internacional aún presenta riesgos derivados de la incertidumbre y tensiones comerciales, también abre oportunidades que debemos aprovechar con planeación y responsabilidad", dijo el secretario de Hacienda, Edgar Amador, durante la presentación a última hora del lunes.

El Gobierno prevé que la segunda economía de América Latina crezca entre un 1,8% y un 2,8%, lo que supone un aumento de 1,3 puntos porcentuales en ambos extremos de la horquilla.

Esta previsión es más optimista que la del FMI, que prevé una expansión del 1,4% en 2026, y que la más reciente del Banco de México, del 1,1%.

El Ministerio también situó su previsión de inflación para finales de 2026 en el 3,0%, situándola dentro del objetivo fijado por el Banco de México, que considera que la inflación convergerá al objetivo en el tercer trimestre del próximo año.

Junto con una desaceleración de la inflación, el ministerio apunta a una relajación de la política monetaria del país.

Se anticipa que la tasa de interés de referencia del Banco de México cierre en 7,25%, 75 pb por debajo de lo previsto originalmente", estima el proyecto de presupuesto para 2025, añadiendo que la tasa seguiría bajando hasta el 6% en 2026.

Banxico, como se conoce al Banco de México, llevó su tasa de interés de referencia a su nivel más bajo en tres años el mes pasado con un recorte de 25 puntos básicos que situó la tasa en el 7,75% en una decisión dividida.

Pemex tiene previsto recibir unos 263.500 millones de pesos mexicanos (US$14.140 millones) del gobierno en 2026 para ayudar a la empresa a hacer frente a sus pagos de deuda y préstamos, según el documento.

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo la semana pasada que su gobierno estaba considerando imponer aranceles a países como China que no tienen un acuerdo comercial con México, el proyecto de presupuesto señala que el "Impuesto General de Importación" del país sería revisado en 2026 para fomentar el desarrollo nacional, sin dar ningún detalle.

El proyecto de presupuesto también anunció nuevos "impuestos saludables" para desincentivar los productos poco saludables, que aumentarían los gravámenes a productos como refrescos, videojuegos y productos de nicotina oral.

El proyecto de presupuesto será debatido ahora por los legisladores en el Congreso, donde el partido de Sheinbaum y sus aliados tienen fuertes mayorías en ambas cámaras.

(1 dólar = 18,6348 pesos mexicanos) (Reporte de Brendan O'Boyle; reporte adicional de Aida Pelaez-Fernandez; Editado en Español por Ricardo Figueroa)