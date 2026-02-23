México: prevén secuela sangrienta por muerte de Mencho

Sin embargo, anticiparon que este acto "será costoso para el país" pues desatará una secuela sangrienta que podría desestabilizar algunas zonas del país y generar reacciones de miedo y tensión en muchas zonas de México.

"Lo hemos visto muchas veces. Descabezar una organización criminal como esta producirá reacciones de violencia y guerras intestinas", afirmó el columnista Sergio Sarmiento.

"El golpe es histórico, pero la historia demuestra que los momentos posteriores son los que definen el rumbo. El verdadero examen no es tumbar al líder" sino "impedir que el monstruo vuelva a levantarse", dijo Alberto Capella, exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Tijuana, limítrofe con Estados Unidos.

"Lo que ocurra en las próximas semanas determinará si estamos ante un punto de inflexión real o ante el preludio de una nueva espiral de violencia", expuso.

Por su parte, Carlos Pérez Ricart, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), estimó que "en el corto plazo el escenario previsible incluye reacomodos internos, disputas por control regional y fracturas".

"La experiencia reciente muestra que el vacío de liderazgo puede traducirse en fragmentación violenta", indicó por lo que recomendó mirar "el espejo de Sinaloa" por estar "demasiado cerca para ignorarlo".

Se refería a los más de 2.000 muertos que ha dejado la "guerra civil" entre las dos facciones dominantes del Cártel de Sinaloa en año y medio a raíz de la entrega por uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán a la agencia antidrogas de Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada, el número dos de la organización. (ANSA).