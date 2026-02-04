México: Primera caída anual de remesas en 11 años

Cifras oficiales revelan que la captación de envíos de dinero de mexicanos en el exterior, la mayoría de Estados Unidos, sumó unos 61.877 millones de dólares el año recién concluido, 4,56% debajo de lo registrado en 2024, una cifra que de todos modos superó las expectativas, pues se esperaba que fuera menor a los 60.000 millones.

Según un informe del Banco de México (Banxico, central), la baja en las remesas no pudo ser compensada por el aumento en el valor promedio de cada envío que subió 1% respecto al 2024, para llegar a 397 dólares, un nivel histórico.

El informe muestra un marcado contraste con el aumento de las remesas en otros países de América Latina, sobre todo de Centroamérica y El Caribe, como Guatemala, donde aumentaron el año pasado 25,3%, El Salvador (18,7%), Colombia (10,6%) y República Dominicana (10,3%), según un reporte del gigante financiero español BBVA.

En total, la región latinoamericana tuvo un crecimiento promedio en las remesas de más del 16% anual en 2025.

Gabriela Siller, del Grupo Financiero Base, estima que el descenso de las remesas en el caso de México por "el miedo de los migrantes a salir a trabajar por temor a ser deportados", pero también a la debilidad de las contrataciones y la baja en sus salarios.

México es el segundo mayor receptor de remesas en el mundo, sólo detrás de La India, y los envíos de dinero desde el extranjero son una fuente clave de ingresos para muchas familias mexicanas y de divisas para el gobierno , pero además en Estados Unidos, sus ciudadanos tienen más arraigo pues inclusive en muchos casos sus hijos son ya ciudadanos.

El hecho de representar casi la mitad de los 11 millones de inmigrantes indocumentados los convierte en un grupo especialmente vulnerable ante las políticas migratorias restrictivas.

"Esta población lleva básicamente 25 años viviendo fuera" y "su capacidad de envío ya llegó a un límite", dijo Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Inter-American Dialogue.

La circunstancia de que "muchos de sus hijos ya estén en Estados Unidos, reduce la urgencia de enviar dinero constantemente", explicó a la cadena de televisión CNN.

En cambio, muchos migrantes de otros países especialmente latinoamericanos forman comunidades menos consolidadas, con sólo un miembro de la familia en Estados Unidos que se apresuraron a mandar ayuda a sus familias temiendo una inminente deportación.

Muchos de estos, especialmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, decidieron adelantar envíos ante la posibilidad de ser deportados por lo que "si una persona enviaba 300 dólares, ahora manda 360 o 370" pues "están tratando de adelantar las remesas por si ya no pueden hacerlo el próximo año", estimó Orozco.

El grupo financiero Valmex indicó que "después de varios años de crecimiento sostenido" las remesas mexicanas muestran una "clara pérdida de dinamismo" que refleja "un posible estancamiento o ajuste en el corto plazo, una tendencia a la moderación que sugiere un desempeño más contenido hacia 2026".

