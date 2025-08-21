México: Primeros arrestos por muerte de allegados a intendente

Las autoridades realizaron los primeros arrestos de personas vinculadas al asesinato de dos de los más cercanos allegados a la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, pero tanto los autores materiales como los intelectuales aún permanecen prófugos.

La detención de 13 individuos que participaron en el crimen, ocurrido el pasado 20 de mayo en una zona céntrica de la capital, dejó en claro que se trató de un complot perfectamente organizado.

Sin embargo, como coinciden numerosos especialistas, tras la aprehensión de los primeros involucrados todavía hay más preguntas que respuestas en torno a este doble homicidio que conmocionó a los habitantes de la Ciudad de México, entre ellas cuál fue el móvil y quién habría ordenado estas muertes.

Los fallecidos fueron José Muñoz, coordinador de asesores de Brugada, y Ximena Guzmán, secretaria particular, que está apenas por cumplir un año en el cargo.

Para la detención de los involucrados se realizaron 11 allanamientos de viviendas tanto en la urbe como en su zona periférica.

El ministro de Seguridad Omar García Harfuch, y los titulares de la Fiscalía de la capital Bertha Alcalde y de la secretaría de Seguridad Pablo Vázquez dieron cuenta de los arrestos, pero no dieron muchos detalles del caso.

Vázquez indicó que aún se trabaja en "establecer el paradero" del autor material de ambos funcionarios. (ANSA).