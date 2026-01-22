México: prohíben a funcionarios viajar en aviones militares de EE. UU

La medida fue adoptada luego de que una nave castrense de ese país trasladó desde la ciudad de Toluca, vecina a la capital, a personal que labora para el gobierno mexicano a fin de capacitarse en días pasados, lo que generó versiones y rumores sobre una supuesta operación de Washington en contra del crimen organizado.

La mandataria indicó que la llegada de la aeronave "fue una decisión del Consejo Nacional de Seguridad" pero que a partir del caso se decidió "un nuevo criterio" en el cual se establece que cualquier viaje a Estados Unidos de funcionarios mexicanos será en aviones nacionales.

"Es mejor que vaya un avión mexicano a Estados Unidos a quienes van a llevar la capacitación, a que venga" a recogerlos, afirmó durante su habitual conferencia de prensa matutina.

El vuelo del avión Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a México "forma parte de acuerdos bilaterales ya establecidos", expuso Sheinbaum, quien indicó que "el aterrizaje no implicó la violación de ninguna norma ni requería autorización del Senado, al no tratarse del ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional". (ANSA)