México: promueven en Senado escepticismo hacia vacunas COVID

Ciudad de méxico (ap) — a tres años del primer contagio de covid-19 en méxico, y mientras el gobierno celebraba la reducción de las muertes y hospitalizaciones por la vacunación, desde el senado brotó una narrativa contraria de parte de dos prominentes escépticos.

Las autoridades mexicanas reconocen 331.449 fallecimientos por COVID-19 de 2020 a 2022, aunque el exceso de mortalidad –las muertes por encima de lo esperado– ascienden a 650.602 casos. El año pasado, a pesar de los repuntes, los casos se mantuvieron en niveles por debajo de 2020, previo a la vacunación.

“Gracias al efecto protector de las vacunas se redujo el riesgo de enfermedad grave y defunción. Vacunarse es fundamental para prevenir daños”, publicó en Twitter el 28 de febrero Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y responsable de la estrategia en la pandemia.

Pero a la par del mensaje oficial, el mismo día el Senado invitó por primera vez a una conferencia con personas abiertamente escépticas: el doctor Robert Malone y el empresario Steve Kirsch, quienes aseguraron que la vacuna no funciona, que es riesgosa y que por eso algunos países suspendieron su uso, aunque usaron afirmaciones falsas o sacadas de contexto que previamente había verificado The Associated Press.

Malone, un doctor que investigó la tecnología de vacunas de ARNm, y Kirsch, un empresario y fundador de The COVID-19 Early Treatment Fund que buscaba atender la enfermedad con medicamentos existentes, son dos grandes figuras críticas de las vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos.

“La vacuna no funciona, no es segura, pero todavía se le hace mucha propaganda para utilizarla”, dijo Malone en el evento organizado por el senador oficialista Rafael Espino. Su ponencia se transmitió desde los medios oficiales del Senado y del canal del Congreso y fue ampliamente celebrada por grupos antivacunas.

AP intentó contactar a Espino mediante su enlace de prensa, rechazó hacer comentarios argumentando que el legislador tenía llena su agenda y remitió a una columna de opinión publicada en El Heraldo de Chihuahua en la que defendió el “derecho de todos el informarnos de las opiniones calificadas relativas a la administración y el manejo de la crisis sanitaria”.

“El Reino Unido ha suspendido el uso de estas vacunas”, argumentó Malone al mencionar su preocupación sobre la seguridad de la vacuna, aunque esta afirmación fue desmentida por AP en enero.

Un portavoz de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido explicó entonces que seguirían ofreciendo la vacuna a personas en situación de riesgo y mayores de 50 años, en un cambio de política que no tiene relación con efectos adversos del biológico.

Kirsch, a quien el canal del Congreso identificó erróneamente como miembro del comité de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), mencionó la “muerte repentina”, fallecimientos inesperados supuestamente causados por la vacunación.

AP ha identificado que grupos antivacunas han utilizado el término “muerte repentina” para atribuir erróneamente o sin sustento cientos de muertes de niños, adolescentes, atletas y celebridades a las vacunas.

En cambio, un estudio científico publicado en 2022 en The Lancet indicó que las vacunas contra el COVID-19 salvaron casi 20 millones de vidas durante su primer año, aunque se podrían haber evitado aún más muertes si se hubieran alcanzado los objetivos internacionales de vacunación.

En entrevista telefónica, el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra el virus A-H1N1 en México, criticó que un legislador haya invitado a tres escépticos. “Yo creo que esa persona que organizó tiene una responsabilidad también. Se supone que los senadores tienen un criterio, ¿por qué aceptan sin ningún miramiento personas que ya se sabe qué punto de vista vayan a presentar en una de las más altas tribunas de la república?”.

“Además, se lo ponen en bandeja de plata, porque sienten que tienen capacidad de decisión y de modificar inclusive conductas. Me parece muy serio”, añadió.

Once de los 19 asistentes que aparecen en una toma de la cámara, entre ellos el diputado Antonio Pérez Garibay, indicaron que consideran que la vacunación tiene más riesgos que beneficios luego de una pregunta de Kirsch.

En las redes sociales algunos usuarios celebraron que estos panelistas hayan llegado a una de las mayores tribunas en el país. “En el Senado de México, diciendo la verdad sobre las vacunas tóxicas y la pandemia de los parásitos del foro de Davos”, escribió en Twitter una persona identificada como Robert LH.

“Mi familia y yo no estamos vacunados y estamos más sanos que los que están vacunados, todos los vacunados que conozco están constantemente enfermos. La vacuna baja las defensas naturales del cuerpo”, comentó una usuaria de YouTube con el nombre Kingfisher, en la transmisión del Senado.

“De inmediato debe detenerse la vacunación a toda la población. Muchos niños están siendo vacunados y corren peligro si siguen aplicándose dosis de las terapias génicas”, señaló otra persona en la sección de comentarios del video subido por el Senado. AP ha reportado previamente que las vacunas contra el COVID-19 no modifican los genes, como las terapias génicas.

Tras la conferencia en el Senado, una publicación que acumula 5.000 interacciones en Twitter afirmó que el gobierno mexicano decidió suspender la adquisición de vacunas por los comentarios de Malone y Kirsch. Pero hasta la fecha la Secretaría de Salud no ha anunciado que esto haya ocurrido. El refuerzo del biológico se sigue aplicando en algunas localidades como la Ciudad de México y Puebla, comprobó AP.

En conferencia de prensa del 28 de febrero López-Gatell dijo que la vacunación en 2023 dejaría de ser “universal” por la inmunidad alcanzada entre la población. “La protección del sistema inmune de la suma de las personas de México posiblemente exceda 90%”, explicó.

Los datos más recientes de la Secretaría de Salud muestran que en el país hay 99 millones de personas mayores de 5 años que han recibido la primera dosis de la vacuna, lo que representa el 84% de la población que actualmente supera los 118 millones de personas.

AP contactó al área de prensa de la Secretaría de Salud para conocer su postura sobre la conferencia y las publicaciones con desinformación sobre la vacunación, pero ésta únicamente señaló que “mantiene informada a la población a través de sus canales oficiales”.

AP