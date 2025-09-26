México propone a China una mesa de alto nivel para tratar diferencias comerciales

(Añade detalles, citas)

CIUDAD DE MÉXICO, 26 sep (Reuters) - La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el viernes que México ha propuesto a China conversar en una mesa de alto nivel sobre las diferencias surgidas entre los dos países a raíz de las medidas comerciales restrictivas anunciadas por el Gobierno mexicano.

Pekín inició el jueves una investigación sobre los aranceles de México y otras medidas que limitan el intercambio de mercancías con China, diciendo que dañarán los intereses de sus socios comerciales y reducirán la confianza para invertir allí.

"Nosotros estamos proponiendo una mesa de trabajo de alto nivel para poder platicar", dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria. "Tenemos muy buenas relaciones con China, es un asunto del fortalecimiento de nuestra economía", agregó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió el jueves con el embajador de China en la capital mexicana, Daojiang Chen, a quien explicó que las medidas comerciales, dirigidas a países con los que México no tiene acuerdos de libre comercio, "derivan de un legítimo interés nacional y no de presiones externas ni de un diseño con criterio geopolítico", según un comunicado de la Secretaría.

Las diferencias entre México y China representan un nuevo capítulo de las fricciones desatadas en el mundo a raíz de la guerra arancelaria lanzada por Estados Unidos, el principal socio comercial del país latinoamericano y con el que comparte el tratado comercial de Norteamérica, TMEC, junto con Canadá. (Reporte de Raúl Cortés Fernández Editado por Javier López de Lérida)