México propone a China una "mesa de trabajo" sobre aranceles

México propuso a China una "mesa de trabajo" sobre su proyecto de aumentar aranceles a países con los que no tiene acuerdo comercial, dijo este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que Pekín anunciara una investigación sobre la materia.

El Congreso bicameral mexicano está por analizar una iniciativa de ley para elevar tasas de importación hasta niveles de 50% con el argumento de reforzar la producción nacional, pero que según analistas respondería más a presiones de Estados Unidos.

"Nosotros estamos proponiendo una mesa de trabajo de alto nivel para poder platicar" y ya se presentó la oferta a la embajada china, dijo la mandataria a preguntas de periodistas durante su conferencia de prensa matutina.

Detalló que las importaciones de México han aumentado 183% en los últimos cuatro años y el objetivo es incrementar el saldo positivo de la balanza comercial del país, actualmente mínimo.

"Nos interesa tener mesas de trabajo en donde ellos entiendan la situación que se está viviendo", añadió Sheinbaum al descartar que haya tensiones con China.

Tras conocerse el 10 de septiembre la iniciativa del gobierno mexicano, Pekín reclamó que se trataba de una "coerción" y el pasado jueves anunció una investigación sobre lo que considera son "medidas restrictivas" que perjudicarían "gravemente los intereses comerciales" de firmas chinas.

El plan de aumentar aranceles se conoció en medio de las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump de que sus socios comerciales eleven los aranceles a China.

El gigante asiático es el mayor exportador a México sin acuerdo comercial y ha ganado terreno sobre todo en el sector automotriz, cuyas ventas crecieron casi 10% en 2024. Los vehículos ligeros pagarían un arancel de 50%, frente al rango de entre 15% y 20% actual.

El proyecto también prevé aumentar los gravámenes para Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía, que tampoco tienen acuerdo comercial con México.

