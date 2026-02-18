México protesta ante Reino Unido por asilar esposa de exgobernador

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que envió este martes una nota diplomática de extrañamiento a las autoridades británicas, justo cuando acaba de iniciar la gestión de un nuevo embajador mexicano en Londres, Alejandro Gerz, que hasta hace poco se desempeñaba como fiscal general de la República.

"Cómo es posible que le den asilo a una mujer acusada de fraude y corrupción", afirmó la mandataria, al señalar que la carta cursada a Londres muestra la sorpresa por la decisión y recuerda los "desvíos millonarios de recursos" públicos atribuidos a Duarte en Veracruz, cuando gobernó ese distrito entre 2010 y 2016.

La presidenta mexicana cuestionó la residencia de Macías en Reino Unido, donde, según algunas crónicas periodísticas, vive en una zona lujosa y lleva un tren de vida muy elevado.

Sheinbaum dijo que la esposa de Duarte también es acusada de "fraude y corrupción", y dijo que no está claro "el origen del financiamiento de su modo de vida en Londres".

El exgobernador, que debía salir de prisión al inicio de este año, pero se le fincaron nuevos cargos, perteneció al opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) y hasta ahora ha pasado más de nueve años de prisión en una cárcel de la capital por los delitos de "asociación delictuosa y lavado de dinero", pero ahora se le vinculó a proceso también por "peculado" (fraude). (ANSA).