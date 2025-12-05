México queda conforme y en la incertidumbre tras sorteo de Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, 5 dic (Reuters) - La selección de fútbol de México se quedó con dos sensaciones diferentes tras conocer a los rivales que enfrentará en la Copa del Mundo: conforme con el grupo que le tocó y en la incertidumbre por saber quién será su contrincante europeo, al que conocerá hasta marzo cuando se juegue el repechaje.

El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio con el partido entre la coanfitriona México y Sudáfrica en el Estadio Azteca -sede de las finales de 1970 y 1986-, de acuerdo al sorteo realizado el viernes por la FIFA.

"Me quedo con dos cosas: primero que repetiremos inauguración del 2010, qué casualidad, y la segunda es la incertidumbre del rival europeo, son rivales muy diversos y no sabemos qué puede pasar, pondré a trabajar a los analistas en los cuatro rivales", dijo el director técnico de la selección mexicana Javier Aguirre a la cadena Televisa tras el sorteo.

"No hay rival pequeño, hay que ir partido a partido", agregó.

Tras enfrentar a Sudáfrica, con la que también disputó el partido inaugural del Mundial 2010, México jugará ante Corea del Sur y con el ganador de una de la repesca europea que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

"No hay rival a modo o fácil, pero pudo ser peor, es un buen grupo en el que se pueden sacar muchas cosas positivas, pensando siempre en que queremos ganar y quedar primero", dijo el delantero Raúl Jiménez a Televisa. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco, editado por Javier Leira)