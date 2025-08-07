México: Reactivan fracking tras 6 años de prohibición

Por Marcos Romero El gobierno de México decidió revivir el "fracking", o extracción de gas y petróleo a través de la fractura de cuevas rocosas que involucra grandes cantidades de agua, lo que para algunos críticos contradice la vocación de la presidenta Claudia Sheinbaum a favor del respeto al medio ambiente.

La medida está incluida en el Plan Estratégico para la próxima década del ente gubernamental Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa energética gubernamental más endeudada del mundo, con pasivos por unos US$100.000 millones.

La decisión causó extrañeza entre los activistas y expertos que luchan contra el calentamiento global, porque Sheinbaum, doctora en ingeniería ambiental, formó parte del equipo del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007.

La resurrección de esta forma de explotar hidrocarburos busca matar "dos pájaros de un tiro": evitar que la petrolera siga hundiéndose financieramente e incrementar la producción del gas natural y reducir la excesiva dependencia sobre este combustible de las importaciones de Estados Unidos.

El uso del fracking, si bien está todavía permitido por la Constitución, se prohibió mediante decreto y se redujo a niveles mínimos en los últimos 6 años, además de que fue siempre satanizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El pasado martes, Sheinbaum lanzó la estrategia para sanear las finanzas de Pemex, que prevén una reducción de 25% en su deuda y su empoderamiento en el mercado energético mundial, causando una gran sorpresa cuando se dio a conocer que incluye un resurgimiento del fracking.

"México es un país petrolero, no es un país gasero.

Sin embargo, tiene un potencial muy importante de gas natural en recursos, tanto convencionales como no convencionales.

¨Por qué no explotar todo el potencial?", afirmó el director de Pemex, Víctor Rodríguez, al presentar el programa.

El plan indica que México cuenta con un "amplio potencial para incrementar la producción de hidrocarburos, especialmente a partir de yacimientos de geología compleja, donde se concentran recursos no convencionales como los que requieren fracking".

Según datos oficiales, el país posee alrededor de 64.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en formaciones con cuevas, ubicadas principalmente en las cuencas de Tampico-Misantla, Sabinas-Burro Picachos y Burgos, en los estados norteños de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, cerca de Estados Unidos.

Alrededor del 70% de las importaciones de gas natural de México provienen de Estados Unidos, según cifras oficiales, una alta dependencia energética que representa una preocupación para el gobierno y los expertos, ante el riesgo latente de interrupciones en el suministro.

Ambientalistas como Nora Cabrera, de la organización Nuestro Futuro, señaló que retomar el fracking "representa un riesgo para el ambiente y el calentamiento global" y que "volver a abrir esa ventana es social y ambientalmente muy preocupante".

Esta técnica para extraer gas y petróleo de formaciones rocosas "es altamente contaminante pues libera metano", un gas que calienta la tierra más rápido en el corto plazo que el dióxido de carbono, señaló la Asociación Mexicana contra el Fracking (AMCF). (ANSA).